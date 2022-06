A grande richiesta ritorna la “Pulizia della Spiaggia”. L’appuntamento è sabato 2 luglio dalle 8 nel parcheggio vicino Gigliopoli. Verrà ripulita la spiaggia “Le Tre Pietrazze” della meravigliosa Baia di Sant’Antonio a Capo Milazzo. L’evento è inserito nel programma #EUBeachCleanup della Commissione Europea, organizzato da MuMa Museo del Mare Milazzo con Città di Milazzo, Area Marina Protetta Capo Milazzo, Sea Shepherd e Marevivo. Parteciperanno tante associazioni come Ganadora, EProjectConsult e addirittura Scout provenienti dal Belgio E’ inoltre prevista una “Pulizia del Fondale” antistante la Spiaggia delle Tre Pietrazze nella Baia di Sant’Antonio. Basta portare cmaschera e pinne oppure chiedere l’attrezzatura messa a disposizione gratuitamente dal Capo Milazzo Diving Center, con il supporto di Scubapro e PADI Aware (chiamando o mandando un whatsapp al +393886567671) che provvederà a portare le retine per raccogliere la plastica sul fondo.

