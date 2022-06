Domani, mercoledì 29 giugno, alle 10,30 a Palazzo D’amico si svolgerà il convegno “Vino e Territorio”, promosso da Ivana Bonaccorsi e Giacomo Dugo. Il convegno, patrocinato dal Comune, vedrà la partecipazione di enologi, esperti del settore vitivinicolo, rappresentanti dell’Irvo e di cantine del territorio e ha lo scopo di promuovere le collaborazioni tra le diverse realtà istituzionali, scientifiche e produttive del settore vitivinicolo siciliano. L’evento è dedicato a Girolamo Bambara, recentemente scomparso, che è stato direttore della Cantina Sperimentale di Milazzo per oltre un ventennio, e ha svolto numerosi progetti di ricerca in collaborazione con il gruppo di docenti di Chimica degli alimenti dell’Università di Messina. Ad aprire i lavori i saluti del sindaco Pippo Midili , dell’assessore alla Cultura Francesco Alesci e del direttore Irvo Sicilia, Gaetano Aprile. Gli interventi previsti sono di Giacomo Dugo, Giacomo Alberto Manzo, Alessio Grasso, Carlo Ferracane, Alessandro Picciolo, Anna Maria Tripodo e Patrizia Bambara.

