Sarà inaugurato domani sera, mercoledì 29 giugno, alle 19,45 il Parco giochi inclusivo di piazza Impastato. Alla cerimonia interverranno il sindaco Pippo Midili, gli assessori, il presidente del consiglio comunale ed i consiglieri comunali, oltre alle autorità cittadine. Si tratta di un importante intervento di riqualificazione di un’area strategica nel quartiere di Ciantro che consentirà ai bambini e ai ragazzi di fruire di attrezzature ludiche ma anche di spazi di socializzazione.

L’amministrazione comunale infatti ha proceduto alla sostituzione dei giochi esistenti ormai non più del tutto funzionanti e alla realizzazione della pavimentazione in gomma colata antitrauma. Le aree si distinguono per fascia di età con giochi per i bambini più piccoli (2/4+anni) e giochi per bambini più grandi (6/8/12/14+ anni).

