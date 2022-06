Le allieve della scuola “Danza e Movimento” di Anna Carroccio ritornano sul palco dopo due anni di stop dovuto alle restrizioni legate alla pandemia con lo spettacolo “Respirando la danza”. Una perfomance andata in scena al teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto, strutturata con diverse coreografie in base al livello. Ad esibirsi in danza classica, contemporanea e hip hop sono stati allievi di età compresa tra i 5 e i 26 anni.

Primo saggio dopo 2 anni di restrizioni per la pandemia.

Lo spettacolo è stata anche l’occazione per annunciare i successi conquistate dalle allieve della scuola milazzese. Prime fra tutte Giorgia Aragona che è stata ammissa al teatro alla scala, Federica Caruso e Laura D’Amico che hanno conquistato il premio progetto tersicoreo per la

migliore interpretazione. Sempre Federica Caruso ha ottenuto la borsa di studio presso Bavaria Ballet Academy per il Summer course 2022 e Elisabeth Ullo è stata ammessa al special training programme anno 2022/23 della Royale Ballet school a Livorno.