LorenzIST uno degli youtuber e gamer più seguiti in Italia sbarca a Milazzo per il firma copie del suo libro “I sei regni della magia”. L’incontro con LorenzIST è in programma venerdì 1 luglio, alle 18, nei locali della libreria Mondadori di via Giacomo Medici 35, a Milazzo. Lo youtuber sul suo canale, che conta oltre un milione di iscritti, intrattiene quotidianamente i fan con il racconto delle sue folli avventure. Per partecipare l’evento basterà acquistare la copia del libro esclusivamente nella libreria milazzese a partire da oggi 28 giugno, giorno dell’uscita del libro. Fino ad esaurimento delle copie. Visto il numero dei presenti previsto il turno una volta arrivati in libreria verrà tenuto dal personale della Mondadori.. L’eventuale attesa sarà in via Medici. Orientativamente il firmacopie durerà due ore.

LA TRAMA DEL LIBRO. È trascorso solo qualche mese dall’eclissi che ha cambiato per sempre le sorti di Pingu e dei suoi amici. La oro tranquilla vita al castello, però, sta per essere di nuovo sconvolta. Eventi via via più inquietanti si susseguono senza apparente spiegazione e neppure il re, chiuso nella sala del trono, sembra essere al sicuro.

Per risolvere il mistero, a Pingu e gli altri non resta che chiedere aiuto al saggio mago di corte. L’anziano stregone non ha esitazioni. È arrivato il momento di rivelare un segreto che ha custodito per troppo tempo. Per farlo, mostra ai ragazzi un curioso manufatto: la Mappa del Destino.

A metà fra un tabellone da gioco e un’antica carta geografica, la mappa svela a Pingu e gli altri l’esistenza di sei regni, separati da confini incantati. Gli stessi confini che oggi la magia oscura minaccia di far cadere, sovvertendo l’equilibrio del reame. Senza indugiare, Pingu e i suoi decidono di mettersi in viaggio, lasciandosi guidare dal potere della mappa. A ogni tappa del cammino li aspettano nuove prove, fra imponenti navi vichinghe, giungle selvagge e piramidi piene di tranelli.

Fino a una torre diroccata avvolta dalle ombre, dove li attende l’incontro più temuto, quello con il loro destino.