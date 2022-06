Iniziata la posa delle passerelle sulla spiaggia di Ponente. Gli operai hanno sistemato le prime pedane nella zona di Bastone e si proseguirà nei prossimi giorni sino al Tono. Un intervento importante per rendere fruibili le spiagge pubbliche fino alla battigia alla maggior parte possibile di persone, in particolare agli anziani e ai soggetti con difficoltà motorie. L’installazione delle passerelle – ha affermato il sindaco Pippo Midili – rappresenta la risposta concreta che l’amministrazione comunale ha voluto offrire alle tante richieste pervenute da cittadini, specialmente anziani, al fine di rendere più agevole l’accesso a mare».

