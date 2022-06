I cori partecipanti al concorso corale verranno esaminati da una giuria composta da sei professionisti internazionali che stilerà una graduatoria di merito per assegnare il Trofeo InCanto Mediterraneo 2022: presidente: Agnieszka Franków Żelazny (Polonia) i componenti: Antonino Averna (Italia), Gianmartino Durighello (Italia), Werner Pfaff (Germania), Josep Prats (Spagna), Sabrina Simoni (Italia).

In questi dieci anni la kermesse, che ha una valenza di promozione turistico-culturale di Milazzo e della Sicilia, ha ospitato cori provenienti da Estonia, Slovenia, Filippine, Russia, Bulgaria, Lituania, Taiwan, Spagna, Turchia, Polonia, Bielorussia, Finlandia, Lettonia, Australia, Grecia, Svizzera, Slovacchia e Italia. Direttore Artistico del Festival: Francesco Saverio Messina che è anche il direttore dell’Ensemble Vocale Cantica Nova. In questa edizione, invece, è prevista la partecipazione di cori provenienti da: Germania, Slovenia, Brasile, Slovacchia, Ungheria e Italia.

Intanto gli undici cori partecipanti si stanno preparando per raggiungere la città del Capo e trascorrere qui sette giorni. Ad esibirsi saranno Studio Vocale Karlsruhe – Karlsruhe (Germania) direttore Werner Pfaff, Vox Iuvenis – Guarapuava (Brasile) direttore Marcia Rickli, Mixed Choir Apollo – Bratislava (Slovacchia) direttore Milan Kolena, Bèla Bartòk Male Choir – Pécs (Ungheria) direttore Lakner Tamás, Mixed Choir Cescendo – Škofja Loka (Slovenia) diretto da Žiga Kert. E poi i cori italiani Corale Tetracordus – Pachino direttore Lucia Franzò, Piccolo Coro Città di Taormina direttore Ivan Lo Giudice, Coro Giovanile Note Colorate di Messina direttore Giovanni Mundo, I Piccoli Cantori direttore Salvina Miano e Coro Polifonico Ouverture direttore Giovanni Mirabile entrambi di Barcellona Pozzo di Gotto (Italia) e il coro milazzese Ensemble Vocale Cantica Nova direttore Francesco Saverio Messina.

Entra nel vivo l’organizzazione del Festival Corale Internazionale “InCanto Mediterraneo”. La manifestazione, giunta alla sua settimana edizione, ideata dall’Associazione Corale Cantica Nova che la organizza a Milazzo dal 2009, con cadenza biennale, si svolgerà dal 10 al 16 Luglio 2022 all’interno della Città Fortificata. Il programma è già stato definito nei minimi dettagli e verrà presentato nell’ambito di una conferenza stampa in programma per il 30 giugno.

