Torna a Milazzo il “Dog Day”, manifestazione dedicata al mondo cinofilo promosso dall’associazione Hermes onlus presieduta da Felicia Manicastri col patrocinio del Comune. L’appuntamento, giunto alla settima edizione si svolgerà da oggi, venerdì 24, a domenica 26 giugno in Marina Garibaldi, con alcune iniziative previste a palazzo D’Amico. Tra queste la mostra fotografica “Musi in Posa” che sarà inaugurata proprio domani alle 18.

Sabato 25, sempre a palazzo D’Amico, alle 16.30 invece è previsto il convegno: “Il perché delle razze canine: la parola alle siciliane”. Relatori: Iole de Luca – Francesco Bisignani – Gianni Vullo – Luigi Liotta.

Domenica 26 sul Lungomare Garibaldi alle 16, dimostrazione di salvataggio in mare, mostra amatoriale, e uno spettacolo di Adrian Stoica, uno dei dog trainer più affermati a livello internazionale, definito dal Corriere della Sera “lo Specialista della felicità DEL cane e CON il cane”! Vero recordman in cinofilia sportiva, Adrian è uno dei massimi giocatori di Disc Dog, disciplina di cui è 4 volte Campione del Mondo, con 30 titoli di Campione Europeo con vari cani nelle diverse federazioni internazionali.

Inoltre, sempre domenica, dalle 9 alle 12 sul Lungomare Garibaldi, si effettuerà, in collaborazione con il Servizio Veterinario ASP 5 Messina, ENPA e le Guardie Zoofile della Lega del Cane una giornata di microchippatura gratuita per i cani padronali.