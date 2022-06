Vento di baruffa all’interno della società sportiva il Minibasket Milazzo. I dirigenti Paolo Ficarra, Antonio Cianciafara, Matteo Gitto e Nunzio Bonanno, a seguito del comunicato stampa relativo all’accordo di collaborazione tra le società Svincolati e Minibasket, hanno deciso di dimettersi irrevocabilmente e con effetto immediato, per motivi di incompatibilità gestionale con i vertici della società che senza alcuna comunicazione in merito, ancora a stagione non ultimata hanno intrapreso un percorso non in linea con i programmi portati avanti fino a questo momento.

«Lasciamo il Minibasket Milazzo – scrivono in una nota – certi di aver operato con la rettitudine morale, acquisendo beni a proprie spese, raggiungendo obiettivi importanti di crescita sia dal punto di visto sportivo che gestionale. Abbiamo fatto crescere la popolarità della società tramite un’ottima ed avanzata gestione dei canali social, contestualmente cercando di trasmettere il senso di coinvolgimento che è stato sempre presente all’interno dello spogliatoio. Si tratta di una decisione improvvisa che consegna tutto il patrimonio de Il minibasket Milazzo ad una società nata come costola del Minibasket per incompatibilità dei metodi utilizzati sia dal punto di vista tecnico che gestionale».

