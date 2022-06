In occasione del ventesimo anno dall’incidente ferroviario di Rometta, avvenuto il 20 luglio 2002, il personale delle Ferrovie dello Stato ricorda la scomparsa del macchinista Saverio Nania. Allo stadio comunale “Marco Salmeri” a Milazzo, il 24, 25, 26 giugno si terrà il torneo calcistico “Memoral Saverio Nania” fra squadre composte dai “Dopo Lavoro Ferroviario” di Palermo, Messina, Catania e una selezione di calciatori/ferrovieri milazzesi. Nel triste episodio perse la vita anche l’impiegato comunale Stefano La Malfa, viso noto della cittadina mamertina. Gli organizzatori ringraziano il comune di Milazzo e la società calcistica S.S. Milazzo per il patrocinio e la disponibilità della struttura sportiva.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.