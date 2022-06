“Ecco perché – afferma il sindaco Pippo Midili – serve la collaborazione e non, al contrario, una risposta negativa dei cittadini. Serve civiltà e rispetto. Occorre rispettare la città. Occorre sentirsi orgogliosi di essere milazzesi”.

Ciò nonostante si è riusciti sino ad ora ad assicurare il ritiro delle varie frazioni di rifiuto, soprattutto dell’umido e così si cercherà di fare anche domani, ma ciò non consente il regolare svuotamento dei cestini in quanto i mezzi di trasporto della Caruter sono ancora carichi di immondizia.

Il primo appello è rimasto inascoltato e i cestini sistemati nel centro cittadino e nell’area balneare di Ponente sono stati presi d’assalto da chi oltre al piccolo rifiuto ha approfittato per lasciare interi sacchetti di rifiuti. Un atteggiamento stigmatizzato dall’Amministrazione che ha rinnovato l’invito alla collaborazione in queste giornate particolarmente difficili a causa della chiusura dell’impianto di trattamento dei rifiuti di Trapani.

