Milazzo, traffico in via Regis: divieto di sosta per evitare ingorghi

Il comando di Polizia locale si è attivata per risolvere il problema del transito nelle vie Regis e Cosenz che dal centro cittadino conducono alla riviera di Ponente, prevedendo anche il percorso inverso delle auto, spesso reso difficoltoso, anzi quasi impossibile, per la presenza di auto parcheggiate in entrambi i lati della carreggiata.

Dopo un sopralluogo effettuato nella via Regis si è deciso di predisporre una nuova segnaletica che mantiene il doppio senso di circolazione ma vieta la sosta delle auto nel lato destro (direzione mare), permettendola, naturalmente sotto il marciapiede, sul lato sinistro. Sarà disposto anche il divieto di transito dei mezzi pesanti.

Nei prossimi giorni si terrà un altro sopralluogo nella via Cosenz per determinare la tipologia degli interventi, ma non si esclude che possano essere simili a quelli di via Regis.