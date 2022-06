Alla fine della messa delle ore 6, sarà impartita la speciale benedizione del pellegrino a Stefano Scibilia, che partirà in bici alla volta di Padova. La toccante storia del suo “naufragio” (un linfoma al IV stadio) merita di essere conosciuta (LEGGI QUI). «Bisogna prima di tutto crederci fino in fondo – dice Scibilia – non abbassare mai la guardia, ma soprattutto bisogna lottare e pedalare, nel vero senso della parola. Credo che tutti coloro che affrontano un percorso di terapia contro il cancro abbiano bisogno di un supporto di positività interiore, un beneficio per l’anima, oltre che per il corpo. Lo sport è una delle possibili soluzioni per raggiungerlo».

– Messe della mattina: ore 6; ore 7,30; ore 9; ore 10,30. – Supplica a Sant’Antonio: ore 12.

– Messe della sera: ore 18,30; ore 20.