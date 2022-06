Oggi, venerdì 10 giugno, alle 18:30, sarà presentato il libro “Capo Milazzo – Questo mio piccolo mondo“, una raccolta di poesie in italiano e in vernacolo siciliano di Franco Cambria, milazzese e amante in particolare delle bellezze del Capo Milazzo.

L’autore per le sue composizioni trae ispirazione dalla natura che lo circonda in cui si immerge, anche grazie a lunghe e frequenti passeggiate ai laghetti di portella (la piscina di Venere).

La presentazione si svolgerà al Castello presso la sede del MuMa. Interverranno l’assessore alla Cultura, Francesco Alesci, il prof. Filippo Russo, il biologo Carmelo Isgrò e l’editore Antonio Lombardo. Nel corso della serata previsto un momento musicale a cura di Nadia Impalà.