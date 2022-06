Sarebbe rimasta intossicata anche una sposa a causa del lotto di tonno contaminato venduto a Milazzo nei giorni scorsi. Al Pronto soccorso dell’ospedale Fogliani di Milazzo sono stati visitati una sposa e almeno altri due invitati alla cerimonia. Per tutti è stata diagnosticata la “sindrome sgombroide”. Complessivamente tra il comprensorio di Milazzo e quello di Barcellona sarebbero una decina le persone che hanno dovuto ricorrere alle cure sanitarie per intossicazione alimentare dopo avere ingerito del tonno. Alcuni l’hanno comprato direttamente in pescheria, altri l’hanno mangiato al ristorante.

Avere certezza sugli sviluppi (tra chi è ricoverato e chi no) è un rompicapo. Dopo l’accesso a pronto soccorso, alcuni sono ritornati a casa altri ricoverati in altre strutture della provincia in base ai posti a disposizione.

Ieri, ad esempio – come riportato da Oggi Milazzo – non risultava ricoverata in terapia intensiva nessuna persona intossicata, in realtà era ricoverata al reparto di Cardiologia per complicazioni. Si tratta di una donna, il marito, invece, più grave, rimane stazionario al Barone Romeo di Patti.

Come anticipato ieri, la direzione sanitaria ha allertato il Servizio veterinario dell’Asp per i controlli del caso. In questo momento anche le forze dell’ordine stanno seguendo il caso, ma senza eventuali e circostanziate denunce degli interessati ricostruire il puzzle è complicato.

Continuano a rimanere critiche le condizioni della coppia di Milazzo rimasta gravemente intossicata dopo aver consumato nel weekend del tonno rosso nella loro abitazione.

I sanitari non si sbilanciano sulle condizioni soprattutto dell’uomo, ma stanno somministrando le cure indispensabili riportare diversi parametri vitali alla normalità e far sì che il paziente possa uscire dalla terapia intensiva. Forte è l’apprensione dei congiunti che da quando è avvenuto il ricovero non si danno pace e lanciano accuse verso chi avrebbe loro venduto del pesce non idoneo.