L’associazione avvocati matrimonialisti italiani (AMI) rappresentato dalla responsabile territoriale Rosa Amaddeo , organizza a palazzo d’Amico sabato 11 giugno, alle ore 9, il convegno sul tema “Dalla separazione di fatto alla pronuncia giudiziale. Quale tutela al minore e al genitore più debole. Quali sanzioni al genitore osteggiante”. A promuovere il convegno anche l’Ordine degli avvocati di Barcellona, col patrocinio del Comune. Moderati dall’avvocato Francesco Genovese , presidente Ami Barcellona, dopo i saluti del sindaco Pippo Midili , del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati Antonella Fugazzotto e della responsabile dell’AMI di Patti, Maria Sinagra , ai lavori interverranno Gian Ettore Gassani – Presidente Nazionale AMI, Maria Francesca Pricopo – Presidente del Tribunale per i Minorenni Messina, Antonino Aston e – docente di Diritto Civile e Diritto Civile minorile Università degli Studi di Messina, Margherita Corriere – Presidente AMI Catanzaro, Massimo Miccichè – Segretario Nazionale AMI, Presidente AMI Marche, Giuseppina Siracusa – Vicepresidente del Consiglio distrettuale di disciplina e Componente del Comitato “Diritto di Famiglia”, Veronica De Toni – sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G., Adriana La Manna , avvocato, il capitano Andrea Maria Ortolani – Comandante Compagnia Carabinieri Milazzo, Elisa Roggeri – Psicologa – Psicoterapeuta familiare.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.