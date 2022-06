Nel novembre 2021, gli stessi giudici avevano confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Barcellona riducendo, da 8 a 6 anni la pena. I legali di Napoli, però, hanno presentato ricorso per Cassazione tuttora pendente.

Ritorna libero Santino Napoli, già vice presidente del consiglio comunale di Milazzo, coinvolto nell’operazione Gotha VII. Per 4 anni e 4 mesi è stato oggetto di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari.

