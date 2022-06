Duecento infrazioni in un solo giorno. E’ stata installata sull’asse viario l’apparecchiatura automatizzata di controllo del passaggio con il semaforo rosso nell’intersezione che regola l’accesso e l’uscita da piazza Tusa e, in direzione rettilinea, il transito da e per il centro cittadino.

Un intervento che è reso necessario per tutelare la sicurezza stradale e per garantire l’incolumità dei cittadini. La via Rosario Livatino (asse viario) è infatti una arteria che è intensamente trafficata e spesso il mancato rispetto delle indicazioni semaforiche crea situazioni di forte pericolo anche per i pedoni.

Le telecamere, in funzione 24 ore su 24, in queste prime giornate di prova, hanno registrato circa 200 passaggi di conducenti indisciplinati di auto e moto. Ancora, per fortuna degli automobilisti, non scatteranno le sanzioni in quanto si è nella fase di testing, ma chiaramente tra qualche giorno non rispettare le indicazioni semaforiche costerà caro ai trasgressori visto che la sanzione è abbastanza “salata” e prevede anche la decurtazione dei punti dalla patente.

