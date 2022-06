Il consigliere Lorenzo Italiano ha presentato una interrogazione all’assessore allo sviluppo economico Capone e al sindaco in merito all’installazione nella riviera di Ponente tra i lidi “La Fenice” e “Gobba del cammello”, di un Luna Park che occupa una notevole quantità di area demaniale a ridosso della spiaggia.

Italiano chiede “per quale ragione il Comune non ha rilasciato parere nel corso della conferenza di servizi finalizzata al rilascio delle autorizzazioni, addirittura non partecipando, alla riunione stessa.

E’ possibile consentire il rilascio di autorizzazioni senza verificare le aree e i luoghi e l’impatto che si determina sulla zona? E’ possibile consentire l’occupazione di un’ampia area a ridosso dei lidi e del mare con decine di camion giostre autoscontro, automezzi per la vendita di prodotti alimentari, gelati, bibite, in una zona così popolata, creando gravi disagi anche dal punto di vista acustico a centinaia di famiglie che d’estate lasciano le porte aperte fino a tarda notte?”

“Chiediamo – scrive ancora Italiano – all’assessore Capone se era a conoscenza di tutto questo. Se è a conoscenza di quanti anziani e malati vivono in quell’area. Di quali impatti vi sono anche sulla sicurezza stradale? L’assessore si è posto tutti questi problemi? Perché non ha partecipato ai lavori della conferenza? Per tutte queste ragioni chiediamo al Signor Sindaco di intervenire per portare serenità e pace nelle famiglie e fare godere a tutti l’inizio della stagione estiva”.