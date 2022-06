VIDEO DIRETTA. E’ stato domato l’incendio che si è propagato intorno alle 16,30 nel cortile dello stabilimento Aicon di Giammoro, azienda produttrice di Yacht di lusso. L’incendio ha interessato i materiali rimasti accatastati della precedente gestione interessata da un fallimento.

LE CAUSE. In questo momento non si conoscono le cause che hanno provocato le fiamme, ad occuparsene saranno i carabinieri della compagnia di Milazzo. L’attuale proprietà, un gruppo americano, da due anni chiedeva al tribunale di trasferire il materiale anche per motivi di sicurezza ma senza raggiungere l’obiettivo. Il capannone e le imbarcazioni in fase di costruzione non avrebbero subito danni, maggiore certezza si avrà nella giornata di domani. Nelle settimane scorse, con grande orgoglio, l’azienda aveva presentato a Taormina il primo yacht ultimato.

Sul posto sono intervenuti numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti da tutta la provincia e la raffineria di Milazzo ha messo a disposizione le proprie autobotti e il personale interno. La colonna di fumo si è alzata alta ed è stata visibile per ore non solo da Milazzo ma da tutto il comprensorio.