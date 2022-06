Si è svolta nella palestra Ciantro la manifestazione finale del progetto Scuolattiva Junior rivolto alle scuole di primo e secondo grado, iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con l’Ente Sport e Salute e le Federazioni Sportive Nazionali. Tutte le classi della scuola media Zirilli sono state impegnate in un’intensa mattinata all’insegna dello sport, dopo aver compiuto, in orario curriculare e pomeridiano, i percorsi di allenamento e gioco nella pallavolo e nel basket. Nella pratica sportiva sono stati accompagnati dal docente Michele Musicò e dagli esperti Nello Principato, Federica Lo Duca e Maurizio Foti. È stata presente al momento della premiazione anche Cristina Correnti, Presidente del Comitato Regionale Fip.

ll progetto avviato a gennaio ha incontrato difficoltà per le restrizioni legate all’emergenza pandemica ma, grazie all’impegno di tutti, è riuscito a coinvolgere con successo gli alunni nella pratica sportiva e a supportare le famiglie con l’offerta pomeridiana di attività di movimento, gioco, sport, incontro e socialità, di cui i ragazzi hanno sofferto la mancanza nel corso di questi anni targati covid -19. In tal modo si è approdati all’evento conclusivo che si è concretizzato in una serie di sfide tra le classi in entrambe le discipline. Comprensibilmente soddisfatti il coordinatore del progetto prof. Musicò e gli esperti esterni Principato, Lo Duca e Foti, che hanno sottolineato i benefici non solo fisici ma anche psicologici e sociali per la crescita armoniosa ed equilibrata dei ragazzi, auspicando anche che tale esperienza formativa possa ripetersi con un numero maggiore di scuole della Città e non solo con una.

L’evento si è concluso con la premiazione e l’intervento del dirigente scolastico Alessandro Greco che ha messo in rilievo l’importanza dei valori dello sport nella vita, ringraziando lo staff del progetto ed elogiando i ragazzi, protagonisti di una gioiosa esperienza formativa.