Grazie ai bandi Pnrr sulla digitalizzazione il Comune di Milazzo, ha ottenuto un finanziamento di 533 mila euro da utilizzare per migliorare e potenziare i servizi a beneficio dei cittadini. Tramite il portale che verrà realizzato i cittadini potranno richiedere certificati, pagare tasse e servizi pubblici, presentare domande ed ottenere informazioni sull’attività dell’ente.

Nello specifico, come sottolinea il dirigente del settore, Antonio Infantino, si opererà non solo la migrazione sul cloud delle applicazioni e dei server comunali, ma si andrà a ridisegnare l’intera offerta digitale dell’Amministrazione comunale con l’utilizzo di piattaforme software innovative che serviranno a velocizzare i processi amministrativi e dare la possibilità ai cittadini di fruire dei servizi attraverso il portale web istituzionale, che sarà arricchito di contenuti accessibili tramite lo Spid e la carta di identità elettronica.

“E’ un primo passo per modernizzare il Comune e consentire ai cittadini e ai turisti che fruiscono dei nostri servizi un acceso semplice, veloce e sicuro ai nostri servizi – conclude Infantino».

