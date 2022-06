Arriva a Milazzo il primo laboratorio del suono dedicato al territorio. Quattro giornate di esperienze sonore, full immersion, tra uliveti centenari e Area Marina Protetta. Iniziativa di VacuaMoenia.Milazzo, (giorno, mese) – Arriva a Milazzo SoundBOE – Beyond Ordinary Environment, trai più interessanti progetti laboratoriali del panorama internazionale, focalizzatisull’ascolto della natura e sul rapporto tra ricerca sonora e ambiente. A guidarloVacuaMoenia, Associazione palermitana e componente di Sound Studies Forum, il primogruppo di studio interdisciplinare suisoundstudiesin Italia.In programma, quattro giornate di full immersion (dal 9 al 13 luglio) nell’esercizio diascolto e registrazione della natura, tra l’uliveto centenario di Villa Paradiso Bonaccorsi,l’Area Marina Protetta e la città di Milazzo, tutti partner del progetto.

Previste lezioni teoriche e attività pratiche di catalogazione dei suoni, ma anche di scoperta del territorionei momenti e nei luoghi più suggestivi della penisola protesa verso le isole Eolie.L’esperienza è rivolta ad appassionati e professionisti del suono: persone di scienza,musicisti, artisti e amanti della natura. Obiettivo, trasmettere le migliori nozioni perconoscere e capire il paesaggio sonoro e apprezzare la Sicilia da una prospettivaassolutamente inedita.L’iniziativa sarà, inoltre, occasione unica per creare la prima mappatura sonora dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo. I risultati verranno presentanti nel corso dellaconferenza The Sound of the Island, evento ufficiale dell’European Maritime Day voltoa valutare la sovrapposizione di suoni e valori dell’Isola al centro del Mediterraneo.