Il nuovo report sui soggetti positivi al Covid a distanza di due settimane segna un netto calo rispetto alle ultime rilevazioni. Il dato riportato dalla piattaforma dell’Usca indica infatti 117 persone residenti in città, affette dal virus, cento in meno rispetto all’ultimi riscontro comunicato. E’ anche vero che è diminuito il numero dei tamponi effettuati. Ne distretto sanitario di Milazzo sono complessivamente 247.ù

Milazzo, in calo il numero dei positivi al Covid. Ma i tamponi sono sempre di meno

