L’Istituto Majorana di Milazzo ha vinto la quinta edizione del Premio Impresa 4.0 assegnato da ABB Italia, Gruppo leader per l’energia e l’automazione e Junior Achievement Italia, la più vasta organizzazione no profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nelle scuole. Il Premio Impresa 4.0 promosso da ABB è un concorso rivolto agli studenti delle scuole superiori, il cui obiettivo è quello di premiare l’imprenditorialità e, al tempo stesso, la capacità di integrare soluzioni digitali e sostenibili nei prodotti e nei servizi messi a punto dalle mini-imprese che aderiscono al programma Impresa in Azione. Il Premio, mira, attraverso percorsi didattici innovativi e l’aiuto di volontari qualificati, a creare una maggiore consapevolezza sul mondo del digitale, ora più che mai imprescindibile nel panorama lavorativo contemporaneo. Quest’anno 40 team di studenti e studentesse hanno candidato i propri progetti, che sono stati valutati sulla base di: aderenza al tema digitale, innovazione, sostenibilità economica, potenziale di business e risultati già conseguiti.

La Classe 3° A ET del Majorana di Milazzo ha vinto grazie al progetto ESG (Eco Sustainable garden) è un impianto di raccolta dell’acqua piovana e di espulsione intelligente, che tiene conto di due parametri (Temperatura e umidità del terreno) per fornire un output di gestione di un sistema automatico e smart che si autoalimenta grazie all’energia solare. La gestione flessibile e sostenibile del ciclo produttivo è curata attraverso una serie di specifiche tecniche che rispondono a precise e puntuali richieste legate all’efficientamento energetico, (visto che l’energia viene prodotta attraverso un impianto fotovoltaico) alla diminuzione dello spreco idrico e alla diminuzione delle microplastiche, ovvero alla riduzione dei rifiuti. La presenza di una compostiera fornisce, infatti, i fertilizzanti necessari contribuendo alla riduzione dei rifiuti organici. La riduzione dello spreco idrico è garantita dall’uso di acqua che, se non raccolta, andrebbe persa, risparmiando al contempo quella delle reti idriche pubbliche, oltreché la somministrazione di un quantitativo ottimizzato alle richieste della specifica coltura, alle condizioni ambientali e al tipo di terreno. I materiali scelti per l’impianto sono altresì pensati per l’intero ciclo di vita del prodotto, ottimizzando l’impatto ambientale e valutando con attenzione la gestione dei rifiuti attraverso una gerarchia che si basa su Prevenzione-Preparazione per il riutilizzo-Riciclaggio-Recupero-Smaltimento. L’idea progettuale ha suscitato l’attenzione con stakeholder pubblici e privati che hanno firmato con la mini-impresa dichiarazione d’intenti (Sharingagreement).

Questa la motivazione con la quale la Giuria di ABB ha assegnato il riconoscimento: “Coniugando innovazione e sostenibilità in un progetto focalizzato alla preservazione di una risorsa importante come l’acqua, il team ha applicato un approccio di economia circolare e “messo in campo” tecnologie digitali abilitanti, presentando sul mercato una soluzione scalabile in grado di soddisfare le esigenze diversificate dei propri clienti potenziali “

JA Italia, giunta al suo ventesimo anno di attività, Junior Achievement è la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola nominata per il premio nobel per la Pace 2022. ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che porta energia alla trasformazione della società e dell’industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile.