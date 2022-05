Un nuovo successo per l’Istituto “Leonardo da Vinci” di Milazzo. L’alunno Paolo De Marco (classe IV A TL dell’Indirizzo Nautico), si è qualificato al secondo posto nella Gara Nazionale dei Nautici d’Italia per la sezione Coperta (CMN). La prestigiosa competizione, che si svolge ogni anno, permette agli studenti migliori dell’articolazione CMN (Conduzione del Mezzo Navale) e CAIM (Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi) di confrontarsi su diverse prove teoriche e pratiche molto impegnative. Gli studenti prescelti hanno dovuto affrontare quesiti riguardanti argomenti di Scienze della Navigazione, Logistica, Meccanica e Macchine, oltre a domande sul carteggio nautico, sull’astronomia nautica, la meteorologia, la teoria della nave, gli impianti tecnici di bordo e l’inglese tecnico-nautico. Il Ministero dell’Istruzione ha decretato quest’anno l’ITT “G. e M. Montani” di Fermo come sede della manifestazione. Le scuole partecipanti hanno selezionato gli studenti migliori del quarto anno in base ai risultati scolastici conseguiti. Sempre più proiettato a scalare la classifica dei migliori Istituti Nautici d’Italia, l’Istituto diretto da Stefania Scolaro ha selezionato anche l’alunno Matteo Cosimo Siracusa, di Barcellona P.G., della classe IV C dell’indirizzo Trasporti e Logistica. L’alunno ha partecipato il 5 e 6 maggio c.a., ad una competizione dello stesso tipo della precedente, ma riservata ai soli allievi dell’Indirizzo di Logistica, che si è svolta presso l’Itis “G. Marconi” di Verona, la scuola che per prima ha attivato questo nuovo indirizzo nel 2012.

C’è grande attesa, all’Itet “Leonardo da Vinci” per i risultati finali delle prove, anch’esse molto impegnative, che hanno previsto una pianificazione del trasporto di merce con dimensionamento del carico e calcolo dei costi relativi e una seconda prova al computer relativa alla gestione del magazzino. Gli studenti de Marco e Siracusa che sono stati accolti con grande ospitalità dagli organizzatori delle gare, hanno avuto l’occasione di mettere in pratica non solo le competenze acquisite a scuola attraverso un percorso formativo altamente professionalizzante, ma anche di conoscere la realtà del territorio attraverso percorsi guidati culturalmente rilevanti, sia a Fermo che a Verona. «L’alto livello formativo raggiunto nel settore Nautico – sottolinea la dirigente Stefania Scolaro – permette ai nostri alunni di potersi misurare in competizioni di questo tipo e di alto livello, che oltre ad arricchire il loro curriculum professionale costituiscono occasioni per vivere un’esperienza preziosa per il loro futuro. Desidero rivolgere i miei personali complimenti al giovane De Marco per l’ottimo risultato raggiunto e augurare a Matteo Siracusa un brillante piazzamento».