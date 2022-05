Gli stand saranno aperti nelle prime due giornate dalle ore 16 fino alle 23, dalle ore 16 alle 24 venerdì 3 e sabato 4, solo domenica 5 giugno dalle ore 10 alle 17. Sarà possibile assaggiare le specialità di ben diciotto aziende che appartengono alla cerchia all’agroalimentare d’eccellenza. «La rassegna si legge in una nota – servirà a fare risvegliare il settore turistico – commerciale che è stato tanto penalizzato in epoca Covid – 19 e dalle varie restrizioni anti – virus e poi vedrà riunirsi i Dirigenti regionali e nazionali della Cna».

Lipari sta per dare il via e riempirsi di “Ciavuri e Sapuri”. La manifestazione, nata con i finanziamenti regionali e patrocinata dal Comune di Lipari, inizierà il prossimo 1° giugno e si concluderà il 5 giugno nella piazza principale di Marina Corta (Lipari) abbracciando l’enogastronomia straordinaria che racconta tutta la Sicilia. Ad avere l’idea e ad allestire gli appuntamenti con il gusto e le degustazioni nella cornice delll’Arcipelago Eoliano è la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola – Media Impresa Sicilia (Cna).

A Lipari la manifestazione “Ciavuri e Sapuri”. Per promuovere l’enogastronomia siciliana

A Lipari la manifestazione “Ciavuri e Sapuri”. Per promuovere l’enogastronomia siciliana

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.