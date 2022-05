I Piccoli Cantori di Barcellona Pozzo di Gotto, diretti dal Maestro Salvina Miano, hanno fatto en plein al “55mo Concorso Nazionale di Vittorio Veneto”. Si tratta di un concorso molto noto nell’ambiente corale che gode, infatti, tra gli altri, del patrocinio della Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali (Feniarco) e dell’ Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali del Veneto (Asac). Tra i cantori anche la milazzese Stella Maria Calderaro di 11 anni, cresciuta e formatasi musicalmente nella compagine.

I piccoli Cantori, hanno gareggiato e vinto nella Sezione Polifonia Sacra a Cappella originale d’autore: vittoria sudata dal momento che, in questa fase, si sono scontrati con cori composti esclusivamente da adulti!

Nel pomeriggio del 28, questa volta, la compagine delle voci bianche ha conquistato il I Premio nella sezione ad essa dedicata distaccando di 20 punti gli altri partecipanti. Riacquistate le forze, giorno 29, si sono scontrati ancora con tutti gli altri cori vincitori nelle diverse sezioni per aggiudicarsi il Gran Premio Efrem Casagrande che hanno vinto a scrutinio segreto e all’unanimità!

Al coro, accompagnato al pianoforte dal Maestro Dario T. Pino è andato anche il Premio per il Miglior Progetto di programma presentato, supportato dall’alta qualità nell’esecuzione. Bottino ricco per i giovani barcellonesi che hanno alle spalle vittorie in prestigiosi concorsi e la recente incisione del CD, su testi di Rodari, per Giro Giro Canto 8.

I Piccoli Cantori di Barcellona