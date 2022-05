Un successo dopo l’altro per i giovani milazzese che ballano insieme da sette anni. Fabrizio sempre ai campionati di Carrara ha ottenuto anche un oro e un bronzo nel duo e Assolo show latin stile.

Fabrizio (26 anni) e Francesca (29 anni), che fanno parte della scuola di ballo Asd Tweety Dance di Rosanna Pino, già nel 2019 avevano conquistato come unica coppia italiana la finale all’ europeo svoltosi a Varsavia portando in pista uno show su Leonardo da Vinci e la Gioconda e arrivando alla semifinale del mondiale di Mosca.

Lui si chiama Fabrizio Solarino, lei Francesca impellizzeri . Insieme hanno vinto, a Carrara, il campionato italiano (Federazione Italiana Danza Sportiva) nello Show Dance Freestyle Standard Adult U . E adesso andranno a rappresentare l’ Italia al prossimo europeo che si terrà in Slovacchia e successivamente al mondiale . Gli atleti milazzesi hanno conquistato il primo posto interpretato uno show sulla storia famosissima della cantante lirica Maria Callas, rappresentando la sua vita privata tra amore, scaldali e successo.

