Il consiglio comunale ha approvato la modifica del regolamento comunale per le concessioni cimiteriali che era stata proposta dal gruppo di Forza Italia e formalmente dall’assessore al ramo, Maurizio Capone. A presentare una mozione era stato precedentemente il consigliere di opposizione Damiano Maisano proprio per dare riscontro alle richieste di cittadini che chiedevano di poter rateizzare il pagamento per concessioni cimiteriali, stante le difficoltà economiche in cui essi in atto molti versano per tutta una serie di ragioni.

L’Aula ha detto sì con 14 voti favorevoli e 2 astenuti (Amato Antonino e Foti Antonio) prevedendo così la possibilità di rateizzare le concessioni cimiteriali in 12 rate mensili con il pagamento degli interessi legali. Un provvedimento finalizzato – come ha sottolineato anche il sindaco Pippo Midili – ad equiparare anche i pagamenti rateizzati per tutti i contributi dovuti al Comune, mentre per Mario Sindoni si andava anche incontro ai bisogni di tanta gente.