Anche il gruppo consiliare di “Diventerà bellissima” si prepara ad entrare in Fratelli d’Italia. A rompere gli indugi è stato il deputato regionale Pino Galluzzo, fedelissimo del presidente della Regione Nello Musumeci e rappresentante sul territorio del suo movimento. Ai 2 mila contatti registrati sullo smartphone ha inviato su whatsapp l’invito alla manifestazione con Giorgia Meloni prevista l’1 giugno a Messina, in vista delle elezioni amministrative.

Il passaggio a Fratelli d’Italia del movimento di Diventerà Bellissima è argomento di discussione a Palazzo dell’aquila da settimane. Tra i consiglieri che avrebbero mostrato perplessità c’è Maria Magliarditi la quale potrebbe decidere di guardare verso altri lidi (seguirebbe con attenzione le mosse del deputato Luigi Genovese che sarà candidato in Forza Italia). Convinti sarebbero gli altri tre: Mario Sindoni, Alessia Pellegrino e Rosario Piraino. Con il passaggio, di fatto, diventerebbero i maggiori “azionisti” visto che attualmente il partito di Giorgia Meloni è rappresentato da Nino Italiano e Franco Russo. Situazione che potrebbe rompere anche gli equilibri in giunta dove Fratelli d’Italia è rappresentata da Beatrice De Gaetano. I movimenti in nell’esecutivo di Pippo Midili, comunque, sarebbero previsti a fine anno, dopo le elezioni Regionali, in base ai nuovi assetti. A tremare sarebbe la poltrona dell’assessore Francesco Alesci (Diventerà bellissima). Sempre in vista delle Regionali un gruppo di cui fa parte l’ex presidente del consiglio comunale, Gianfranco Nastasi, starebbe lavorando per una candidatura alternativa.

DIETRO LE QUINTE. In vista del passaggio dei consiglieri di Diventerà Bellissima in Fratelli d’Italia c’è chi si è portato avanti. Rosario Piraino, infatti, ha diffuso agli amici un suo selfie con l’ex ministro Ignazio La Russa, uno dei leader del partito. Peccato che si tratti di una goliardata. La foto originaria, infatti, era del consigliere leghista Damiano Maisano che aveva fatto lo scatto durante un incontro di coalizione a Roma e il collega Piraino è stato inserito successivamente con un fotomontaggio. (FOTO IN BASSO)