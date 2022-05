Decisivo passo avanti per il progetto di consolidamento del costone roccioso di Ponente finanziato nei mesi scorsi dall’ufficio del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico con l’importo di 7 milioni e 259 mila euro (somma che permetterà di operare per il primo stralcio funzionale da effettuare nella parte sovrastante la Ngonia del Tono).

La Conferenza di servizi che riunisce tutti gli enti (Soprintendenza, Genio Civile, Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, Asp, Comune di Milazzo) ha concluso l’istruttoria, formulando parere favorevole e quindi automaticamente dando il via libera alla stazione appaltante di porre a base di gara l’intervento, ricorrendo all’appalto integrato di progettazione esecutiva. L’obiettivo è attuare nel più breve tempo possibile i lavori dichiarati “urgenti ed indifferibili”.

«Un intervento importantissimo – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Santi Romagnolo – che permetterà la messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante ‘Ngonia del Tono, comprese le parti sottostanti di via Manica, ivi incluso il potenziamento della regimentazione delle acque meteoriche anche di via delle Magnolie che effettivamente necessita di un urgente intervento per evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, come è già avvenuto una decina di anni addietro».