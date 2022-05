Scambi commerciali, imprenditori austriaci in visita a Milazzo. L’incontro con il sindaco Midili

Imprenditori austriaci in visita a Milazzo interessati ad avviare degli scambi commerciali in provincia di Messina e sul territorio mamertino. Il gruppo è stato ricevuto dal sindaco Pippo Midili accompagnati dal consigliere comunale Massimo Bagli che ha promosso la riunione assieme alla collega Fabiana Bambaci. Il primo cittadino ha spiegato agli “ospiti”, assistiti da una interprete, quelle che sono le vocazioni della città, l’offerta culturale ed ambientale e la disponibilità ad avviare una sinergia finalizzata a favorire positivi ritorni economici per gli operatori cittadini.

«Il fenomeno dell’imprenditoria straniera rappresenta una parte strutturalmente significativa del tessuto imprenditoriale nazionale – ha detto Bagli – e ritengo che si possano creare le condizioni per sviluppare delle iniziative che siano positive per Milazzo».