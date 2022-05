La milazzese Celia Pagano, il 25 Maggio al Teatro Mandanici, ha conquistato, insieme ad altre sue otto colleghe provenienti da tutta la Sicilia, la fascia di Semifinalista Nazionale di Miss Mondo per la Sicilia. Il primo giugno volerà a Gallipoli, insieme ad oltre cento partecipanti provenienti da tutta italia, per partecipare alle finali di Miss Mondo Italia. Il 25 maggio al Teatro Mandamici di Barcellona P.d.G. dove si è tenuta la Finalissima Regionale organizzata dal Responsabile Unico di Miss Mondo per La Sicilia, Giuseppe Stramandino, ha sfilato in casual ed elegante riscuotendo un grande successo fra la giuria che l’ha votata facendole conquistare l’ambita fascia nazionale. Nonostante la giovane età, Celia, italo-colombiana, spera di poter proseguire il suo cammino il più avanti possibile.

