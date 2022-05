MESSINA. E’ tutto pronto per il Messina Vinyl Fest, l’appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di musica, con una inedita versione “extra large” ed ospitato in una nuovissima location, il Sunset di Mortelle. Domenica 29 maggio dalle 10 alle 20 (con ingresso libero), sarà possibile trovare espositori di dischi che approdano per la prima volta a Messina: da Roma Ghost Records, Misterstereo8 e Therealvinylpusher, dalla Calabria Semplicemente Dischi (Catanzaro), Officine Balena (Palmi) e molti altri. La grande novità di quest’anno sarà la partecipazione al MVF di espositori di artigianato, abbigliamento e oggettistica vintage, grazie alla presenza di Abbigliamento vintage di Reciclemi (Catania), gli oggetti curiosi e di design de “La Vecchia Soffitta” di Messina e di “Modernariato Sicilia Amore”, le creazioni artigianali di Old Cip di Giulia D’arrigo e Manuela Caruso e di Senishop di Valentina Morello. Sarà dato spazio anche all’iniziativa editoriale“I tuoi Gelatini Preferiti”, fanzine a cura di Alessandra Mammoliti. L’evento, che è organizzato da Francesco Bonaccorso, sarà in diretta streaming su Free time Dj Radio.

Sono in programma 10 ore di dj set con ospiti Bluemarina, Arnaud, Antonio Lubrano, Andrea Ferro, Morgan, Emanuele Betto, Luciano Fiorino, Arnaud, Dj Rox, Lelio Nulli, Stereo8. In questa occasione il MVF sosterrà anche una causa utile alla città, attraverso l’Associazione Puli-AMO Messina. Il Messina Vinyl Fest, infatti, donerà 200 CD di musica indipendente all’associazione che li rivenderà nel corso del Festival e questi fondi verranno investiti per un nuovo progetto di rigenerazione urbana che interessa l’area del parcheggio della Metroferrovia di Tremestieri, per realizzare un parco urbano con una colorata area attrezzata per bambini, aree ristoro e spazi dedicati al fitness outdoor.