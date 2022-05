Per la prima volta il meeting sullo sviluppo della corteccia cerebrale si svolgerà in Sicilia, a Milazzo, nel duomo antico dello storico castello normanno-aragonese. Il congresso Cortical Development Conference 2022 prenderà il via domenica 29 maggio per andare avanti fino al 3 giugno. Un evento organizzato e seguito dalla prima fase fino all’ultima dal settore Congressi del Eolian Milazzo Hotel. La più imponente struttura alberghiera di Milazzo che proprio lo scorso 26 maggio ha compiuto dieci anni di attività. «Quale evento migliore di questo – dice il direttore Marco Falletta – potevamo organizzare per festeggiare una ricorrenza così importante». Il tema di questo congresso, che porterà nella Città del Capo duecentocinquanta persone, è lo sviluppo, l’evoluzione e le funzioni della corteccia cerebrale, la parte più evoluta del cervello umano. Tradizionalmente effettuato nelle isole dell’arcipelago greco, il meeting attrae scienziati di tutte le età e da tutte le parti del mondo. «Dopo un rimando di due anni dovuto al covid – continua Falletta – gli organizzatori Arnold Kriegstein (San Francisco), Zoltán Molnár (Oxford), Flora Vaccarino (New Havenma originaria di Milazzo) e Gord Fishell (Boston) sono riusciti ad attrarre uno straordinario numero di partecipanti molti dei quali non sono mai stati in Sicilia. E che potranno fare in questi cinque giorni di lavori».

L’Eolian Hotel Milazzo con l’organizzazione di questo evento si conferma leader nel settore. E non solo a Milazzo. Ma in tutta la Sicilia orientale. Fatta esclusione per Taormina, non esistono strutture di questo tipo. L’Hotel milazzese, infatti, è unico nel suo genere. L’ospitalià che offre è a 360 gradi. Dall’accoglienza alla varietà degli impianti sportivi che mette a disposizione dei suoi ospiti. «Abbiamo fin dal primo giorno – conclude Falletta – dato alla nostra struttura un taglio diverso rispetto agli altri. Il nostro è un lavoro di squadra che ha come scopo principale la valorizzazione turistica della città. Per questi cinque giorni i partecipanti del congresso resteranno a Milazzo per viverla e scoprirla. Proprio per questo motivo abbiamo stretto accordi con molte attività della città dove i nostri clienti troveranno un’accoglienza particolare. E per lavoro di squadra intendo proprio questo».

