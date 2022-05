Il Comune di Milazzo si attiva per l’acquisto di passerelle in legno da installare lungo i tratti di spiaggia comunale. Con determina dirigenziale si impegna la somma di 17 mila euro per la fornitura di centocinquanta passerelle da sistemare in alcuni punti già individuati. Nel provvedimento si esplicita la necessità di rendere fruibili le spiagge pubbliche e raggiungibili fino alla battigia alla maggior parte possibile di persone, in particolare agli anziani e ai soggetti con difficoltà motorie.

«L’installazione delle passerelle – ha affermato il sindaco Pippo Midili -rende specialmente agli anzianipiù agevole l’accesso a mare. Una iniziativa di valore sociale che qualifica ulteriormente l’offerta di servizi da parte del Comune per migliorare l’accessibilità sulle nostre spiagge nel periodo estivo».

