Nuovo appuntamento venerdì 27, alle 10, a palazzo D’Amico col “Maggio dei Libri”, con protagonisti gli studenti dell’istituto tecnico “Da Vinci”. Nell’occasione i ragazzi della scuola diretta dalla preside Stefania Scolaro , col supporto della docente referente Gloria Zucconi presenteranno il libro “ Blackbird. I colori del cielo ” di Anne Blakman. Si tratta della storia dell’amicizia di Valentina e Oksana maturata a Leningrado dopo l’esplosione del reattore della centrale nucleare di Chernobyl. Le due ragazze, lontane da casa, condividono e superano la loro drammatica condizione di fragilità sostenendosi reciprocamente e aiutando quanti soffrono intorno a loro. In questo modo dimostrano come solo con la solidarietà sia possibile superare ogni pregiudizio. La lettura delle pagine del libro da parte degli studenti, accompagnata da contributi musicali e video – sottolinea la referente del progetto – è il frutto delle pregnanti riflessioni e approfondimenti tematici dei più importanti eventi storici del secolo scorso. Ad aprire l’incontro sarà l’assessore alla pubblica istruzione, Francesco Alesci .

