La percentuale di raccolta differenziata nel comune di Milazzo ha raggiunto il 67%. Ad accogliere con soddisfazione il risultato sono i sindacati Fp Cigil e Uiltrasporti. «Ci uniamo alla comprensibile soddisfazione dell’amministrazione comunale e della ditta Caruter, che gestisce il servizio per l’importante traguardo raggiunto, – dichiarano Carmelo Pino e Michele Barresi di Fp Cgil e Uiltrasporti Messina – ma vogliamo anche evidenziare l’impegno profuso da tutte quelle maestranze che in questi mesi, con abnegazione, hanno svolto il proprio lavoro facendo recuperare standard di pulizia e igiene cittadina che da anni mancavano nel territorio per le note vicissitudini legate ai tanti affidamenti temporanei del servizio di spazzamento e raccolta. Riteniamo, visti gli obiettivi raggiunti, che sia atto dovuto trovare un sistema che premi la produttività di chi ha maggiormente contribuito in questi mesi al risultato – concludono i sindacati – e cogliamo l’occasione per ricordare ad amministrazione comunale e società Caruter la necessità di stabilizzare l’attuale manodopera, in parte rimasta ancora precaria, e trovare ogni correttivo aggiuntivo per una migliore organizzazione del servizio alla città, specialmente nell’imminente periodo estivo che richiederà un impegno ed una forza lavoro di certo maggiore per le maestranze che già oggi appaiono insufficienti rispetto alle esigenze della città».

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin