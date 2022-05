Torna dopo qualche anno il Triathlon nella bellissima città di Capo D’orlando. Una domenica di sport con un tempo soleggiato e un mare straordinario. La gara sprint, la più veloce fra le competizioni del Triathlon prevede un percorso di 750 metri a nuoto, 20 km in bici, nel tratto pianeggiante del lungomare, e 5 km di corsa. L’evento, organizzato dal Magma Team, ha visto protagoniste molte società messinesi e fra queste spicca la società milazzese della Celetriathlon che si è presentata con cinque atleti ai nastri di partenza. Alla manifestazione partecipano un centinaio di sportivi milazzesi e a rappresentare la Celertriathlon, infatti, ci sono i veterani Luciano Calapristi, Antonio Lombardo e Peppe Di Marco e i neo inseriti Angelo Bonfiglio e Tindaro Ullo.

Le migliori prestazioni sono state di Luciano Calapristi che, con il tempo di 1h9′ si aggiudica il 33esimo posto all’arrivo, e Nino Lombardo che con il tempo di 1h10′ centra la 36esima posizione in assoluto e il secondo posto del podio nella categoria M3. Poi, via, via concludono la gara Angelo , Giuseppe e Tindaro tutti entro l’ora e 18 minuti e rispettivamente 44°, 50° e 58esimo assoluto. All’arrivo, il grande assente a causa di un infortunio non completamente recuperato, Dante Martino Condarcuri abbraccia i compagni di squadra e scalpita per un pronto rientro che tutti gli auguriamo. La stagione è ormai inoltrata e la Celetriathlon vola continuando la preparazione in vista del prossimo impegno, l’olimpico di Mazara del Vallo (1500 mt nuoto, 40 km bici, 10 km corsa)che si terrà ai primi di giugno.

Dopo ci sarà un ricco calendario di eventi nei mesi di settembre e ottobre e chissà, che non sia la volta buona per assistere ad una bella competizione di triathlon proprio nella suggestiva città di Milazzo.