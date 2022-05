La statua settecentesca di San Giuseppe, custodita all’interno della omonima chiesetta del Borgo di Milazzo, necessita di un urgente restauro. Proprio per questo l’opera in essenza di cipresso, realizzata dallo scultore gangitano Filippo Quattrocchi, è stata trasferita in un laboratorio per ricevere l’intervento finalizzato al recupero. Dopo attente valutazioni, da parte dei collaboratori, il parroco Stefano Scalzo, supporto anche dal parere della dottoressa Stefania Lanuzza della Soprintendenza di Messina, ha affidato alla ditta ” Traart Restauri” di Gangi il lavoro di recupero.

La statua si trova in gravi condizioni a causa di un deterioramento strutturale con la presenza di gravi crepe, limitando la solidità strutturale e della pellicola pittorica non più conforme all’originale. I fedeli hanno anche aperto un conto al fine di poter contribuire e affrontare le spese previste, abbastanza cospicue e si spera nella generosità di devoti e benefattori per il recupero di questo patrimonio artistico e storico appartenente alla città di Milazzo.