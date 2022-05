Condividi questo articolo



Ernesto dall’Oglio è morto improvvisamente a 59 anni a causa di un malore. Istruttore di fitness e allenatore di calcio, era un personaggio molto noto perché da calciatore aveva militato da portiere nell’Igea Virtus di Barcellona e nel Milazzo. Alla fine della carriera era stato uno dei primi ad aprire a Milazzo una palestra dedicata agli appassionati di bodybuilding. Dall’Oglio era il papà di Maurizio e Jacopo, sono entrambi calciatori. Il primo protagonista nei campionati dilettanti veste attualmente la maglia dell’Igea Virtus, il secondo è professionista, attualmente gioca in serie C a Palermo e in carriera vanta un campionato di Serie B vinto col Brescia.