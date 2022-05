LA SEGNALAZIONE. I residenti di via Acqueviole tra rami pericolosi e la strada piena di resina

Una strada invasa da resina, foglie e pericolosi rami che sbattono contro le abitazioni. E’ la situazione segnalata ad Oggi Milazzo in via Acqueviole da un lettore. Secondo quanto riferito, gli alberi non vengono curati sistematicamente. Perdono foglie che otturano i tombini (quando piove l’acqua entra nei locali) e la resina si attacca alla strada creando una sorta di fanghiglia appiccicosa che crea disagi ai residenti.

Secondo la segnalazione inviata al giornale essendo i rami molto alti quando c’è vento sbattono contro i balconi e le finestre dei palazzi di fronte. «Molte persone del vicinato hanno fatto segnalazioni al comune – sostiene il lettore Jonathan – ma nessuno ha ascoltato richieste. Un albero ospita un alveare e bisogna stare con le finestre chiuse per evitare di essere punti».