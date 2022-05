Svincolati Milazzo/Real Basket Agrigento 97-91. Parziali 29-17 50-50 78-65 97-91. La Svincolati Milazzo si laurea campione regionale Under 17 d’Eccellenza e vola allo spareggio (5-12 Giugno) che la vedrà opposta alla prima classificata del girone campano per tentare l’accesso alle finali nazionali che si svolgeranno a Mantova dal 20 al 27 Giugno. Un titolo conquistato con un percorso netto, da imbattuta e suggellata dalla splendida vittoria ottenuta ai danni della forte compagine del Real Basket Agrigento. Una gara in cui i ragazzi guidati dal duo Sant’Ambrogio-Trimboli dopo aver chiuso la prima frazione sul +12 hanno subito il ritorno degli ospiti che agguantavano la parità, 50-50, al termine del secondo periodo. Al rientro dal riposo lungo la Svincolati con maggiore intensità ed un’ottima difesa allungava sul +13 al giungere della penultima sirena. Ultimi dieci minuti con il tentativo di Agrigento di rientrare in partita ma i milazzesi ben controllavano e portavano in porto la vittoria. Al termine della gara la Presidente Regionale Fip Cristina Correnti ha premiato i neo campioni regionali e la seconda classificata. Un nuovo trionfo dei ragazzi del presidente Riccardo Giambò che conferma l’ottimo lavoro svolto con il progetto Academy ed a tal proposito per averne fatto parte l’ Asd Svincolati Milazzo, in una nota, ringrazia le società Alias Barcellona, Peppino Cocuzza ed Il Minibasket Milazzo.

Svincolati Milazzo . Maiorana 4 Bove, Giambò 27 Coluccia, Preci, Rizzo, Lanari 17 Scardi 14 Saraceni 13 Mammina, Scredi 22 Patanè,

All. Sant’Ambrogio-Trimboli

Real Basket Agrigento. Niang 6 Joseph 20 Bazan 30 Segretario, Petrina 8 Palermo 3 Parla, Gentile, Fernandez 24 Farruggia, All. Anselmo

Arbitri: D’amore – Gazzara