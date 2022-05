TORREGROTTA. Una “Panchina Gialla contro il Bullismo e il Cyberbullismo”, per dire No a queste forme di violenza. L’iniziativa è del Club Soroptimist Spadafora Gallo-Niceto realizzata a conclusione dell’evento contro “Bullismo e Cyberbullismo”, cominciato con l’incontro in presenza presso la sede dell’ I.C. Monforte San Giorgio e in remoto con il Comprensivo di Torregrotta. La panchina gialla, inaugurata lo scorso 19 maggio, è stata collocata nell’area antistante il Comune di Torregrotta. Alla cerimonia, oltre la Presidente del Club Soroptimist Mirella Cirilli ed alcune socie, hanno preso parte il sindaco Antonino Caselli, il presidente del consiglio Mimmo Portaro, l’Assessore Mimma Gringeri, la Presidente Anpe Maria Luisa Pino, la dirigente scolastica Barbara Oteri con alcune Insegnanti ed una rappresentanza scolastica.

Dopo le riflessioni con gli studenti, per i quali la panchina rappresenta un segno concreto e significativo perché non è una semplice seduta colorata ma bensì un segno che deve spingere sia i giovani che gli adulti ad abbattere l’indifferenza e la discriminazione di genere nei confronti di questo fenomeno che purtroppo sta dilagando in modo esponenziale. «Il bullismo – afferma la presidente Anpe – non è un fenomeno da sottovalutare, la famiglia fa la differenza, ma la scuola è determinante nell’intercettazione dei comportamenti da bullo». La cerimonia si è conclusa con il lancio di palloncini gialli ad opera della scolaresca. Il percorso intrapreso dal Soroptimist Club Spadafora Gallo-Niceto, proseguirà seguendo il progetto del Soroptimist International “Città e comunità sostenibile” organizzando alcuni incontri sul tema del bullismo e le altre forme di discriminazione.