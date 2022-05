Incidente autonomo a Piazza Roma. Intorno alle 11 una vespa 125 guidata da un diciannovenne ha perso il controllo e si è scontrata contro lo spartitraffico al centro della strada. Ad avere la peggio è stato il passeggero che ha riportato una frattura alla gamba.

Per l’impossibilità di spostare il ferito, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, i vigili urbani intervenuti sul posto hanno recuperato in una vicina attività commerciale un ombrellone per creare ombra attorno al ragazzo rimasto a terra. Circostanza che non è passata inosservata a coloro che transitavano destando curiosità. Per consentire i soccorsi è stato bloccato temporaneamente l’accesso alla via Cristoforo Colombo dalla Marina Garibaldi.