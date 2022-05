Operativo da oggi il Punto informativo al porto gestito dalla Pro Loco Milazzo e Pro Loco Milae. Questa mattina il sindaco Pippo Midili, assieme all’esperto Gaetano Nanì, ha incontrato i rappresentanti delle due associazioni (Pasquale Saltalamacchia, Angelo Russo e Angelo Maimone) ed i ragazzi della “Logos” che si occupa di formazione professionale turistica (il coordinatore Franco Sindoni, la tutor Maria Merlino e cinque operatori) che forniranno informazioni in tutte le lingue sulla città di Milazzo inerenti orari dei trasporti, eventi, itinerari religiosi storici e paesaggistici, distribuendo ai vacanzieri brochure, mappe di Milazzo e notizia sull’Area marina protetta. Il Punto Informativo sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14 alle 19, sabato dalle 8:30 alle 13:30.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.