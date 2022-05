Sabato 21 e domenica 22, invece, sempre per il “Maggio dei libri”, alle 10, sarà proposta la manifestazione “La Culturale: “Il corpo nell’era delle grandi mutazioni”. Saranno presentati i libri “L’antro siel del mondo”, Il silenzio degli oracoli” e “Endotatos”.

L’Istituto d’Istruzione Superiore “G.B. Impallomeni”, guidato dalla dirigente Francesca Currò , parteciperà alle manifestazioni organizzate dal Comune di Milazzo nell’ambito del “ Maggio dei libri ” con un laboratorio di lettura dal titolo “Libertà va cercando”. L’evento, un laboratorio di lettura dal titolo “Libertà va cercando”, si svolgerà venerdì 20 maggio, con inizio alle 18, nei locali della Biblioteca Comunale “Zirilli-Pellegrino” di Palazzo D’Amico. Gli studenti dei quattro indirizzi liceali (classico, linguistico, scientifico e scienze applicate) proporranno un percorso sul tema della libertà, declinato in vari modi, dalle letterature classiche a quelle moderne, con riferimenti anche a cantautori contemporanei. Le attività degli allievi dell’”Impallomeni” rientrano nell’ambito del Progetto Lettura, coordinato dai professori Oriana Scampitelli, Domenico Cutrupia e Alessandro Di Bella.

Istituto Impallomeni, per il “Maggio dei libri” gli studenti parlano di “libertà”

