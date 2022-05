Questa sera alle 19,30 nuova seduta ordinaria del consiglio comunale. All’ordine del giorno la votazione del regolamento per l’istituzione e il funzionamento della Commissione mensa, esitato con parere favorevole dalla terza commissione consiliare. A seguire una mozione presentata da Damiano Maisano con la quale si propone il pagamento rateizzato anche per l’acquisto di loculi comunali in sussistenza delle condizioni che sono richieste. Al riguardo c’è anche da discutere della modifica del Regolamento comunale per consentire di rateizzare anche le entrate patrimoniali proposto dal gruppo di Forza Italia e già condiviso dalla competente commissione consiliare. In discussione anche tre interrogazioni, presentate da Antonio Foti riguardanti: la riqualificazione di Piazza Marconi e la situazione della vecchia stazione; la situazione della discarica di ponente di Milazzo ed il conseguente iter di bonifica; il Mosaico ellenistico romano dell’ex Convento di San Francesco.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin