Motonautica, rinviata la gara Mylae Speed On The Sea. Era in programma domenica a Milazzo

La gara di motonautica Mylae Speed On The Sea in programma per domenica 22 maggio a Milazzo è stata rinviata dagli organizzatori per motivi tecnici. La competizione – specialità Match Race è valida per le selezioni al campionato nazionale. Numerose le imbarcazioni con partenza dalla statua di Luigi Rizzo che si dovevano sfidare